Le braqueur Redoine Faïd arrêté dans l'Oise trois mois après sa spectaculaire évasion de prison

Son frère, ses deux neveux et deux de ses proches ont également été arrêtés par la Brigade de recherches et d'intervention (BRI). L'interpellation s'est déroulée sans incident et des armes ont été retrouvées. L'appartement où se trouvait le fugitif était surveillé depuis longtemps. Mais les enquêteurs n'ont eu confirmation de la présence de Faïd que tard mardi soir, obtenant dans la foulée, en urgence, les autorisations des juges pour intervenir en pleine nuit. Toutes les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour une durée initiale de 96 heures.





Sur Europe 1, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a commenté l'arrestation de Redoine Faïd. "Nous allons le placer dans un établissement hautement sécurisé et il fera l'objet d'une surveillance extrêmement étroite", a-t-elle affirmé.