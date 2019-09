EN DIRECT - Rouen : l'incendie de l'usine classée Seveso éteint, l'inquiétude demeure

LES MASQUES CHIRURGICAUX EN RUPTURE DE STOCK





Le journal Paris Normandie rapporte que les habitants de Rouen et ses alentours se sont équipés eux-mêmes de masques chirurgicaux, au point que les pharmacies ont été dévalisées. "Dans le centre-ville de Rouen, la pharmacie de la place de la cathédrale a vendu, entre 9 h et 12 h, quelque 200 masques", rapportent nos confrères. Les grossistes ont rapidement annoncé une rupture de stock pour la région, si bien que la pharmacie vend désormais les masques à l'unité et non plus par boite.