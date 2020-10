EN DIRECT - Séparatisme : l'ONG islamique BarakaCity dissoute, annonce Gérald Darmanin

REACTIONS FRANCAISES

Plus tôt dans la journée, les propos du dirigeant turc avaient suscité la consternation dans les rangs politiques français : "M. Erdogan a choisi de ne pas présenter de condoléances après la décapitation d’un professeur et préfère insulter gravement le Président de la République alors que la France est en deuil, a ainsi tweeté Marine Le Pen. Le rappel de notre ambassadeur était inévitable et doit être salué". Un rappel qui n'est cependant pas "un geste fort", a-t-elle poursuivi sur LCI.





Député de la France insoumise, Adrien Quatennens a lui confié qu'il ne "support[ait] pas qu'une puissance étrangère insulte le président de la République de [s]on pays, c'est inacceptable".





A droite, Damen Abad, patron des députés LR, a accusé Erdogan de mettre en oeuvre "un amalgame volontaire pour encourager l'islamisme : d'un côté Erdogan le fait au nom de la défense des musulmans, à tort, d'un autre côté vous avez Mme Le Pen du Rassemblement national qui le fait elle aussi et qui confond les musulmans et l'intégrisme, qui sont deux choses bien différentes".





Virulent et ironique, l'eurodéputé marcheur Stéphane Séjourné a également critiqué le président turc : "Une semaine après l’assassinat du professeur Samuel Paty, le dictateur Erdogan sort de son silence pour présenter ses condoléances... ah, non, pour insulter le Président français ! Mégalomane, intempestif, narcissique, dangereux et maintenant grossier, de pire en pire...".