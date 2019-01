CE QU'IL FAUT RETENIR





- BILAN - L'explosion qui s'est produite samedi 12 janvier vers 8h45 au 6 de la rue de Trévise a fait 4 morts, 2 pompiers, une touriste espagnole et une habitante de l'immeuble. Le bilan définitif fait par ailleurs état de 9 blessés graves et 45 blessés légers. Au total, 7 pompiers font partie des blessés dont 1 grièvement. Plus aucun pronostic vital n'est engagé.





-ZONE D'OMBRE- L'enquête a été confiée à la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ). L'explosion est due au gaz. C'est désormais une certitude. Mais ses causes sont encore incertaines et de nombreuses zones d'ombre persistent : négligence, mauvais fonctionnement, défaut d’entretien ? L’endroit précis de la fuite n’a pas encore été déterminé avec certitude. Autre zone d'ombre : où a eu lieu l'explosion ? L’endroit précis de la fuite n’a pas encore été déterminé avec certitude. Mais la zone de recherches se concentre au rez-de-chaussée et au sous-sol. Donc la piste d’une fuite aux étages supérieurs est désormais exclue.





- SINISTRÉS - La cellule d'information mise en place par la préfecture de police pour les victimes et leurs proches avait reçu 1000 appels lundi. La zone détruite est toujours à l'exception des techniciens et spécialistes et des architectes de la Ville de Paris qui doivent inspecter les structures des autres bâtiments.