Saint-Raphaël : l'homme retranché dans le musée a été interpellé

OPÉRATION - L'homme qui s'était retranché dans le musée archéologique de Saint-Raphaël (Var) ce mercredi matin a été interpellé vers 11h15, selon des sources policières.

Des mots en arabe ont été écrits sur les murs du bâtiment, a appris l'AFP de source policière. "Le musée va devenir un enfer", affirme une de ces inscriptions visibles depuis l'extérieur du musée. Les policiers avaient été alertés à 7h30 et ignoraient en premier lieu si une ou plusieurs personnes s'étaient retranchées, et si ce ou ces personnes étaient armée(s). L'homme avait refusé de se rendre et même de communiquer avec les forces de l'ordre. Aucune revendication n'avait été formulée en milieu de matinée et la motivation de cette action est pour l'heure inconnue.

Un périmètre de sécurité a été mis en place dans la matinée autour du musée situé en plein centre-ville. Classé monument historique, ce musée d'archéologie situé rue de la Vieille église, au cœur du vieux Saint-Raphaël, constitue un espace de 800 m2 d'exposition avec l'église romane attenante.