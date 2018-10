VIDÉO - Collision en Méditerranée au large du Cap Corse : la fuite de fuel "maîtrisée", ce que l'on sait sur cet accident

En attendant les avancées de l'enquête, les secours, eux, s'activent sur place. Objectif : éviter une catastrophe environnementale. Car le choc a provoqué une brèche dans la coque du porte-conteneurs laissant échapper du fuel de propulsion du navire, du fuel "ni très léger, ni très lourd", selon la préfecture maritime qui parle de fuite "maîtrisée" . Le fuel s'étendait lundi matin sur une vingtaine de kilomètres, en taches disloquées par le vent. La quantité qui s'est déversée dans le périmètre du Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate en Méditerranée est évaluée par la préfecture maritime de Toulon entre 40 et 200 m3. Il ne s'agit "que" du fuel de propulsion du navire et non de la cargaison du navire . A ce stade, il est donc exagéré de parler de "Marée noire".