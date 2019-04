EN DIRECT - Incendie à Notre-Dame de Paris : les pompiers "pas sûrs de pouvoir enrayer la propagation" du feu

"INCRÉDULITÉ" ET "TRISTESSE" AU VATICAN





Le Vatican a exprimé son "incrédulité" et sa "tristesse" lundi soir alors qu'un incendie ravageait la cathédrale Notre-Dame de Paris, "symbole de la chrétienté, en France et dans le monde".





"Nous exprimons notre proximité avec les catholiques français et avec la population parisienne. Nous prions pour les pompiers et pour tous ceux qui font leur possible pour faire face à cette situation dramatique", a ajouté le porte-parole du Vatican dans un communiqué