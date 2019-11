EN DIRECT - Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : le maire de la commune met en cause le surpoids du camion

GOUVERNEMENT





Dans un communiqué, le gouvernement annonce qu'une enquête du Bureau d'Enquêtes sur les accidents de transport terrestre a été ouverte. "A cette heure, on ignore encore les causes précises de l’accident", précise le communiqué.





L'inspection de l'ouvrage confiée en 2017 par le département de la Haute-Garonne au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) --un organisme de l’État-- n'avait "révélé aucune faille de sécurité", a rappelé le ministère. "Une inspection visuelle réalisée par les services du département en 2018 a confirmé ce diagnostic", a-t-il ajouté.