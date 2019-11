EN DIRECT - Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : au moins un mort et "probablement plusieurs disparus"

PONT





Selon France Bleu Occitanie, qui a contacté la commune et le conseil départemental, le pont n'était pas considéré comme un ouvrage sensible et ne faisait pas l'objet d'une surveillance particulière.





Construit en 1935, il avait fait l'objet de travaux en 2003 et était régulièrement entretenu. La dernière inspection, réalisée en 2017, n'avait pas fait état d'une quelconque faiblesse.