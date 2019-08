EN DIRECT - Agression au couteau à Villeurbanne : un mort et huit blessés dont trois graves

TÉMOIGNAGE





"J'étais dans le métro à la fin d'une journée banale, des policiers ont débarqué et ont demandé s'il y avait des blessés. Il n'y en avait pas. Ensuite, ils ont fait évacuer le métro. En sortant on a vu de grosses taches de sang sur le sol, pas celles d'un blessé léger. Dehors, il y avait énormément de secouristes et de policiers. J'ai vu un monsieur avec ses trois enfants en bas âge, avec du sang sur le visage et son t-shirt blanc... Plusieurs personnes étaient traumatisées, en pleurs", a confié Nina à LCI. Écoutez ci-dessous l'intégralité de son témoignage.