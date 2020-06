EN DIRECT - Dijon : rassemblement devant le commissariat après le coup de filet dans la communauté tchétchène

MARINE LE PEN





"La séquence du Covid à peine achevée, voilà que la France est prise d'une fièvre communautariste qui révèle un mal plus profond, un mal moins sanitaire qu'identitaire et sécuritaire et qui se manifeste par de multiples symptômes" tous inquiétants", déclare la présidente du rassemblement national au cours d'une conférence de presse à Dijon.





"La France qui croyait tranquillement revenir à la vie après une période d'enfermement imposé s'est réveillée dans les vociférations de haine indigéniste. Cette haine raciste, raciale sous couvert d'anti-racisme et cette haine communautariste anti-française, le tout s'accompagnant de violences urbaines", ajoute-t-elle.





"C'est avec stupeur que les Français découvrent les images effarantes d'ensauvagement de la capitale des Ducs de Bourgogne à l'occasion de rixes intercommunautaires surréalistes entre Tchétchènes et Maghrébins".





Citant les "exhibitions d'armes de guerre et d'armes de poing, fusils à pompe ou pistolets mitrailleurs", les "parades viriles de malfrats éructant devant les caméras", les "tirs d'armes automatiques en l'air ou contre des installations de vidéo-protections", la présidente du Rassemblement national a commenté en disant " On ne sait plus si on est au far west ou à Bagdad, dans Orange Mécanique ou dans Mad Max".





"Derrière ce chaos sécuritaire, il y a l'humiliation de tout un peuple français", estime-t-elle.