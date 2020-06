Violences à Dijon : Emmanuel Macron pour l'expulsion des étrangers impliqués

BIENVENUE





Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct consacré à l'évolution de la situation à Dijon, après quatre nuits consécutives de violences impliquant des dizaines de personnes, de la communauté tchétchène notamment, armées de barres de fer et d'armes de poing - dont on ne sait si elles sont factices ou non - dans le quartier sensible des Grésilles.