POURSUITE DES OPÉRATIONS





"Une trentaine d'hommes et de spécialistes travaillent et œuvrent aux cotés de la ville de Paris", ce dimanche a précisé le Général Moulin, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris, lors de sont point presse.





Et de détailler : "la consolidation de bâtiments se fait au fur et à mesure grâce aux architectes de sécurité et charpentiers de la ville de Paris et à nos nombreux spécialistes sapeurs-pompiers de Paris, qu'ils soient spécialistes en reconnaissance sauvetage en milieu urbain, en intervention en milieu périlleux ou alors membres de l’équipe cynothechnique avec la présence des chiens."