En France, le "degré de violences" n’a jamais été aussi fort

Un constat inquiétant. Ce jeudi 21 novembre, le coordinateur national du renseignement, Pierre Bousquet de Florian, alerte sur la "forte dégradation des rapports sociaux dans les sociétés occidentales", évoquant un "degré de violences inédit".

Le spécialiste estime que l'on est face à "une forme d'ensauvagement général de notre société avec un degré de violence et une rapidité de montée vers la haine que nous n'avions jamais connus auparavant". Il évoque dans cette analyse des « posture populistes de plus en plus véhémentes ».