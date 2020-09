Enfant mort après avoir mangé des crêpes : la maîtresse condamnée à 12 mois avec sursis

La mère de l'enfant s'était exprimée dans la matinée au micro de RTL . "Comment on peut donner à cet enfant allergique des crêpes ?, avait-elle interrogé. Je ne comprendrai jamais. Peut-être le procès nous aidera. Mais mon fils ne reviendra jamais. Mais je ne hais pas [l'institutrice]. Au début, j'avais de la haine. Mais aujourd'hui, je l'ai pardonnée. On ne vit pas avec la haine."

Ce jour-là, l’école fêtait le carnaval de Mardi gras. Et comme souvent, des crêpes avaient été préparées par les enfants. En fin d'après-midi, alors qu'il rentre chez lui avec sa mère, Jahden s’écroule dans la rue, terrassé par une crise cardiaque. L’autopsie révélera que le garçonnet de 6 ans, scolarisé en petite section de maternelle dans une école de Limas (Rhône), a fait un choc anaphylactique. Jahden était allergique au lait de vache. C'était d’ailleurs inscrit dans son dossier. Mais quand l’institutrice lui a demandé s'il pouvait en manger, il a répondu oui. Or ce sont des crêpes à l'eau qu'on lui donnait habituellement.

"Ce qui est reproché à la mise en cause, c'est d'avoir été au courant de l'allergie et de l'existence d'un PAI qui spécifiait la conduite à suivre en cas de symptômes, avec administration d'une piqûre et appel au Samu", avait relevé avant le procès auprès de l'AFP le procureur de la République, Sylvain Cordesse. "Est-ce qu'elle était pleinement informée, éclairée ? C'est là-dessus que portera le débat et c'est sur quoi le tribunal devra se prononcer", avait ajouté le magistrat, à l'origine du renvoi de l'institutrice devant le tribunal correctionnel.

Pour la défense, le projet d'accueil individualisé (PAI) - un document écrit spécifiant les troubles de la santé d'un élève, ses éventuels besoins thérapeutiques et les consignes à suivre en cas de problème - n'alertait pas suffisamment sur les dangers encourus par la victime. "Ma cliente sait aujourd'hui qu'elle n'aurait jamais dû lui donner ne serait-ce que deux crêpes. Le Code pénal parle de 'négligence' : pour moi, sa faute relève plutôt du manque de vigilance et elle devra être largement atténuée car on est dans des circonstances où l'on demande à une maîtresse de devenir médecin", faisait valoir son avocat, Me Frédéric Lalliard.