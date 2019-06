Enfant mortellement fauché à Lorient : le parquet requiert l'incarcération de la passagère du chauffard

Le parquet a requis vendredi la mise en examen, pour non assistance à personne en danger, et l'incarcération de Gaëlle T., la passagère de la voiture qui a tué un enfant de neuf ans à Lorient, a-t-il annoncé dans un communiqué. La jeune femme encourt sept ans de prison si la qualification de "non assistance à mineurs de moins de 15 ans en danger" est retenue par le juge d'instruction, a précisé la même source. "La peine maximum encourue par le conducteur du véhicule, actuellement en fuite, est portée à dix ans d'emprisonnement", a ajouté dans ce communiqué la procureure de la République de Lorient, Laureline Peyrefitte.





Recherchée depuis dimanche avec le conducteur, la passagère de 21 ans a mis elle-même un terme à sa cavale mercredi soir. Elle a été arrêtée par les forces de l'ordre après s'être présentée spontanément chez un habitant de Caudan (Morbihan).