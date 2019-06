Enfants fauchés à Lorient : la passagère du véhicule a été interpellée, le suspect toujours en fuite

Depuis dimanche 9 juin, Killian, 20 ans, et Gaëlle, 21 ans, étaient recherchés par les forces de l'ordre. Les routes, aéroports et frontières étaient surveillés de près.

Le conducteur et sa passagère se trouvaient dimanche en fin d'après-midi à bord du véhicule qui a fauché deux enfants dans une rue de Lorient tuant l'un d'entre eux âgé de 10 ans et blessant grièvement le second et cousin du premier âgé de 7 ans. Gaëlle et Killian avaient ensuite abandonné leur véhicule avant de prendre la fuite à pieds. Les deux suspects avaient également coupé leurs téléphones portables afin de ne pas être géolocalisables et n'avaient effectué aucun retrait d'argent selon plusieurs sources.





Leurs proches les avaient appelé à se rendre depuis.