Enfants fauchés à Lorient : le suspect a été interpellé dans un hôtel de Caudan

Le conducteur du véhicule soupçonné d'avoir fauché deux enfants le dimanche 9 juin à Lorient a été interpellé par la police ce mardi matin à 11 heures dans un hôtel de Caudan (Morbihan). Il a été placé en garde à vue.





Selon nos informations, le jeune homme n'était pas armé et l'arrestation s'est faite dans le calme. C'est le gérant du Bed & Breakfast où il se trouvait qui l'a reconnu et qui a contacté les forces de l'ordre.





"L’auteur présumé de l’accident mortel qui s’est déroulé le 9 juin 2019 à Lorient et qui a entraîné le décès d’un enfant et l’hospitalisation d’un second enfant dans un état grave, a été interpellé ce jour vers 11 heures sur une commune proche de Lorient, sur mandat d’arrêt du juge d’instruction. Une conférence de presse sera organisée en fin de journée", indique le parquet de Lorient dans un communiqué..