Enfants fauchés à Lorient : le petit garçon grièvement blessé est sorti du coma

Un peu plus de trois semaines après le terrible drame, Sameth va mieux. "Il est sorti du coma mais reste hospitalisé", fait savoir à LCI son avocat Me Philippe Courtois. Le dimanche 9 juin aux environs de 17h30, le petit garçon âgé de 7 ans avait été violemment percuté par un chauffard alors qu’il se trouvait sur le trottoir d’une rue de Lorient avec son cousin Bünyamin. Ce dernier, âgé de 9 ans, n’a pas survécu à ses blessures. Sameth avait lui été placé dans le coma par les médecins de l'hôpital Morvan à Brest. L’enfant présentait des fractures aux jambes, à un bras, aux pieds et à la hanche. Il avait été également touché au niveau de l’épaule et des poumons.





Un troisième enfant se trouvait sur le trottoir avec les deux victimes et n’a heureusement pas été touché par le véhicule. Témoin oculaire du drame, Diyar, 7 ans, reste très choqué.