Les deux enfants enlevés à Drancy retrouvés sains et saufs, leur père interpellé

Il est miraculeusement passé inaperçu pendant une semaine, avant que l'un de ses complices ne révèle sa localisation. Le père qui avait enlevé deux de ses enfants jeudi dernier a été localisé ce vendredi 10 juillet dans un hôtel situé à Villepinte. Selon des images de vidéosurveillance, il se trouvait dans cet hôtel depuis la nuit de jeudi à vendredi, accompagné de ses enfants. Retrouvés "sains et saufs", ils seront pris en charge en milieu hospitalier puis confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le père, quant à lui, a été placé en garde à vue pour "enlèvement en bande organisée, violences et dégradations de biens privés".

Les faits remontent à jeudi dernier. Vers 5h50, le père, âgé de 31 ans, ainsi qu'au moins un complice, se rendent chez l'ex-belle-mère du ravisseur. "De toute évidence organisés et déterminés", pour reprendre les mots du parquet de Bobigny, ils sont "gantés, casqués et munis de fumigènes". Après avoir forcé la porte, du logement, ils pénètrent de force dans l'appartement de la grand-mère maternelle pour s'emparer des deux enfants, encore en tenue de nuit, et prennent la fuite. C'est là que sont enlevés Abdelwahad, âgé de 5 ans et demi, et sa sœur Salwa, 7 ans. Un appel à témoignage est ensuite lancé mardi dernier.