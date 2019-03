"J’ai pris connaissance de la profanation de la stèle à l’emplacement de l’ancienne synagogue, a réagi Roland Ries dans un communiqué. "Je le dis une nouvelle fois : ça suffit ! Ce site en lui-même est une réponse aux auteurs de ces actes odieux car il symbolise à la fois les exactions et les horreurs du régime nazi et la force de résistance du peuple de France car il est aussi dédié à l’allée des justes. L’esprit de ceux qui se sont levés pour sauver les juifs de France dans des conditions terribles est encore là aujourd’hui et c’est celui qui soit nous habiter. Je me suis immédiatement rendu sur place pour constater les dégâts et pour condamner cet acte inacceptable qui vise toute la communauté nationale car les Justes sont l’honneur de la France."





La Sénatrice du Bas-Rhin, Fabienne Keller, a elle aussi exprimé sa colère, décrivant sur Twitter un acte qu'elle juge "ignoble et insupportable". " Les responsables doivent être retrouvés et punis au plus vite. Ça suffit !"