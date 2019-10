Enquête sur l'attentat de la préfecture : l'épouse de Mickaël Harpon remise en liberté faute de preuves

JT 13H - Les enquêteurs ont remis en liberté la femme de Mickaël Harpon, l'assaillant de la préfecture de police de Paris. Toutefois, l'enquête se poursuit, car il y a encore des zones d'ombre dans ce dossier.

Aucun des 33 messages échangés entre Mickaël Harpon et sa femme n'évoquait explicitement son passage à l'acte. Pour l'heure, celle-ci est donc hors de cause, mais le parquet antiterroriste peut à tout moment l'interpeller de nouveau. Ceci étant, l'enquête se poursuit. L'une des principales questions que se posent les enquêteurs est toujours sans réponse. L'assaillant a-t-il pu divulguer des dossiers sensibles ?



