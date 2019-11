Enquête sur le "camion charnier" : la police britannique appelle deux suspects à se rendre

"Bien que nous ayons déjà parlé avec Ronan Hughes par téléphone, nous avons besoin d'avoir une conversation avec son frère et lui en chair et en os", a révélé l'inspecteur en chef de la police de l'Essex Dan Stoten, lors d'une conférence de presse.

La police britannique appelle ce vendredi 1er novembre deux suspects nord-irlandais à se rendre dans le cadre de l'enquête sur la découverte, dans la nuit du 22 au 23 octobre, de 39 personnes mortes dans un camion frigorifique près de Londres. Ronan Hugues, âgé de 40 ans, et son frère Christopher, âgé de 34 ans, sont soupçonnés d'homicides involontaires et recherchés par la police de l'Essex depuis mardi.

Les 39 victimes, 31 hommes et 8 femmes, ne sont pas toutes identifiées à ce stade, mais il s'agirait pour la plupart de Vietnamiens qui voyageaient avec de faux passeports chinois. Cependant, l'enquête progresse et a donné lieu à des interpellations. Maurice Robinson, le chauffeur du camion nord-irlandais de 25 ans est maintenu en détention jusqu'au 25 novembre prochain dans l'attente de son procès. L'homme est poursuivi pour des chefs d'homicides involontaires, trafics d'êtres humains, aide à l'immigration illégale et blanchiment d'argent.

Un autre homme, lui aussi de nationalité nord-irlandais, a été arrêté à Dublin le 26 octobre dernier et trois autres personnes ont été interpellées en Grande-Bretagne puis libérées sous caution.