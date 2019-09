Enquête sur les drogues"récréatives" qui inquiètent le milieu de la nuit

Facilement accessibles dans les soirées électro, les drogues "récréatives" comme la cocaïne ou l'ecstasy inquiètent par leur recrudescence. Certaines drogues sont parfois surdosée et peuvent conduire à la mort.

L'une des difficultés de répondre à ce problème est notamment la facilité à se procurer certaines de ces drogues dans les soirées. Chez les jeunes consommateurs, ces produits peuvent avoir à long terme des dommages psychologiques importants comme des dépressions, de l'anxiété, ou encore des insomnies.

L'autre danger de ce type de prise de drogue est qu'il est très difficile de savoir quelle est réellement la dose prise. "On vous dit que le comprimé comprend telle concentration, et puis quand on teste en laboratoire, on ne retrouve pas forcément la même molécule, ni la même teneur" que ce qui a été indiqué lors de la vente, rapporte Jean-Claude Alvarez, du service de toxicologie à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.