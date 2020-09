Une victime d'arnaque sur deux piégée via Internet

Tout le monde peut se faire berner, y compris les plus avertis. En témoigne l’histoire de ce père de famille qui a réservé sa maison de vacances sur Internet. Trois semaines avant le départ, l’annonce a disparu du site. Il avait déjà versé un acompte de 2800 euros. "La maison n’existe pas donc je ne pourrais pas en profiter. Mon argent s’est envolé, je ne peux le récupérer. Je n’ai plus de maison et plus de vacances", raconte au micro de LCI la victime.

Les arnaques sur Internet prolifèrent aussi vite que les technologies. Entre 2017 et 2018, d’après l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), plus de la moitié des victimes d’escroqueries (51%) s’était fait piéger sur Internet, loin devant le téléphone (21%) et le domicile (8%).