Espagne : le corps d'une femme âgée retrouvé dans son appartement une quinzaine d'années après sa mort

FAIT DIVERS - Le corps d'une femme de 78 ans a été retrouvé mardi dernier dans la salle de bain de son appartement situé dans un quartier de Madrid, selon plusieurs médias espagnols. Elle serait décédée depuis une quinzaine d'années.

C'est dans le district de Ciudad Lineal, à Madrid, au second étage d'un immeuble, que la macabre découverte a été faite. Mardi dernier, la police et les pompiers ont trouvé le corps momifié d'une femme de 78 ans dans la salle de bain de son appartement. Elle serait morte de façon naturelle il y a 14 à 16 ans, selon une information du quotidien El Mundo et de plusieurs médias espagnols.

Les policiers s'étaient rendus sur place après un appel de la nièce de la victime. La porte d'entrée était fermée de l'intérieur, avec les clés sur la serrure. Selon El Mundo, cette découverte tardive s'expliquerait par le fait que la vieille dame était en mauvais termes avec sa famille, et que les proches n'avaient répondu, par le passé, aux sollicitations du voisinage.