Espagne : les cinq Français accusés de viol inculpés pour abus sexuel, pour l'instant

Selon l'avocat de l'un des accusés, Me Frédéric David, son client a reconnu un "rapport sexuel" avec la plaignante mais assure qu'il s'agissait d'une relation sexuelle "consentie et pas en réunion". A nos confrères du Parisien, Me David explique qu'au lendemain de cette relation sexuelle, la jeune femme, vierge, précise l'avocat, se serait rendue dans un centre médical qui aurait alors alerté la Garde civile et permis leurs arrestations.





Les cinq accusés "sont des bacheliers, des gentils gosses, pas des jeunes à problèmes en France", a affirmé à l'AFP Me Frédéric David. "Les faits se sont passés dans un contexte très alcoolisé de part et d'autre", a ajouté Me David, évoquant aussi le "contexte particulier de Benidorm", connu comme "un lieu de fête entre jeunes" et le "caractère très explicite de l'application de rencontre, Tinder", utilisée pour le rendez-vous.