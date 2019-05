Espagne : quel est le contexte de cette agression dont les images virales mettent en cause "un Afghan" ?

Du sang sur le bitume et des voisins affolés. Depuis le 21 mai dernier, de nombreux internautes relayent une scène graphique illustrant une violente agression. Les images, visiblement captées au smartphone depuis un immeuble en surplomb, montrent deux hommes au sol, se débattant l'un sur l'autre. Quelques personnes tentent de les séparer, tandis qu'on aperçoit l'avant-bras ensanglanté de l'individu du dessus. Au bout d'une minute, deux policiers interviennent et séparent les deux personnes. L'homme allongé sur le dos, vêtu de noir et maculé de sang, semble à peine conscient.





Repérés dans le cadre du projet Crosscheck, auquel la rédaction de LCI participe, plusieurs tweets à travers toute l'Europe interprètent cette scène de manière différente. Ainsi, dès le 21 mai, le compte "The Backup of OnlineMagazin" - un peu moins de 10.000 abonnés et des publications dénigrant essentiellement les musulmans - relaye la vidéo, avec cette légende : "#Espagne : scène d'horreur à Saragosse ! Un des suspects habituels porteur d'armes a attaqué un autre homme avec un couteau, en le poignardant quatre ou cinq fois dans le visage et le ventre ! La police au du mal à les séparer !"