Essais cliniques "sauvages" dans une abbaye : ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Paris

SCANDALE SANITAIRE - Saisi par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui a révélé le scandale le 19 septembre, le Paquet de Paris a ouvert une information judiciaire sur les essais cliniques illégaux pratiqués dans une abbaye près de Poitiers. Deux juges d'instruction vont mener les investigations pour tenter de faire le jour sur cette affaire.

L'enquête va pouvoir commencer. Deux juges d'instruction ont été saisis pour mener les investigations sur les essais cliniques "sauvages" pratiqués dans une abbaye près de Poitiers. Le parquet de Paris a annoncé que son pôle santé publique avait ouvert vendredi 27 septembre une information judiciaire pour plusieurs chefs, dont "abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable", "tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l'origine d'une prestation de services" et "ouverture d'un établissement pharmaceutique sans autorisation".

Au moins 350 malades de Parkinson et Alzheimer se sont vu appliquer des "patchs" contenant deux molécules - appelées valentonine et 6-méthoxy-harmalan et inconnues du corps médical - dans l'espoir de guérir ces maladies neurologiques. L'instance de lutte contre les dérives sectaires, la Milivudes, avait précisé que certains "patchs" étaient vendus 1.500 euros aux patients dans le cadre de ces essais.