Essonne : appel à témoins après la découverte du corps d'un homme sur lequel ont roulé plusieurs voitures

FAIT DIVERS – Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé par les forces de l’ordre dans la nuit de vendredi à samedi sur l’autoroute A6 à hauteur de Wissous (Essonne). La police a lancé un appel à témoins pour connaître les circonstances du drame.

"Les forces de l'ordre ont reçu dans la nuit de vendredi à samedi plusieurs appels d'automobilistes. Au bout du fil, certains ont indiqué qu'il y avait un animal de grande taille sur la route, sur l'autoroute A6b en direction de Paris à hauteur de Wissous. Ils disaient qu'ils l'avaient percuté ou qu'ils lui avaient roulé dessus, que c'était dangereux et qu'il fallait l'enlever. D'autres ont appelé en disant qu'il pensait que c'était un être humain sur le goudron, et pas une bête", indique une source proche de l'enquête à LCI. En arrivant sur place vers 3h35, ils ont découvert la victime, "la scène était terrible".

Ce lundi, aucune thèse n'était exclue. "Une autopsie va être réalisée, ainsi que des analyses toxicologiques. Il s'agit notamment de voir si la personne avait ou non consommé de l'alcool et des stupéfiants. Etait-elle dans son état normal ? Est-elle venue seule sur l'autoroute ? A -t-elle était conduite-là? Etait-elle vivant ou morte ? On ne sait pas", ajoute cette source.

Selon les informations du Parisien, la victime"avait une vie stable et travaillait dans la même entreprise depuis près de 20 ans".

L'enquête se poursuit.

Toute personne pouvant apporter des éléments aux policiers peut contacter la compagnie républicaine de Massy au 06 76 70 61 32.