Enquête ouverte après le décès d'Ange, hospitalisé à la suite d'un contrôle routier

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont fait part de leur émotion après le décès d'Ange Dibenesha. Et à cette émotion s'est ajoutée l'incompréhension. Via le hashtag #justicepourange, des personnalités, à l'image de Rokhaya Diallo, Benoit Hamon, Alexis Corbière, Hélène Sy ou encore Youssoupha et Vegedream, ont appelé à faire connaître les circonstances dans lesquelles ce trentenaire originaire de Grigny (Essonne), est décédé après avoir été hospitalisé à la suite d'un contrôle routier.