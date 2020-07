Essonne : un pompier blessé par balle au cours d'une intervention

"C'était tendu depuis un moment dans ce secteur d'intervention, où il y a déjà eu des agressions envers les pompiers", nous précise le secrétaire de la CGT du Sdis 91, Yohan Martin, ajoutant qu'"on a encore passé un cran au dessus".

Et de contextualiser : "aujourd'hui la problématique, c'est qu'on intervient et qu'on arrive bien souvent avant les forces de l'ordre parce qu'on est obligés d'intervenir même si l'on sait qu'il y a un danger tant que l'on n'a pas été confrontés au danger ; et donc pour respecter notre ordre de mission, même si l'on a de gros doutes sur un guet-apens on va devoir aller voir sur place pour recevoir au minimum des cailloux."