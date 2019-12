Essonne : la vidéo "révoltante" d'un viol devient virale, deux suspects interpellés

La séquence dure un peu plus d'une minute. On y voit une jeune femme dont le visage, lorsqu'il n'est pas censuré, est déformé par la terreur, et parfaitement reconnaissable. Debout, elle se colle au mur, comme prise au piège, alors qu'un homme l'interpelle et l'insulte. "Tu cries, tu vas voir le revers que je vais te mettre". Il lui ordonne ensuite de "monter en haut" sans "cogiter", et la menace de l'arrivée d'autres personnes : "Là, on est que deux, mais il y a une équipe qui arrive, nous, on est les plus gentils." S'ensuit la vidéo, capturée plus tard et filmée par un autre individu dans ce qui apparaît comme une cage d'escalier, d'un "acte sexuel qui semble se produire sous la contrainte et la menace", comme l'ont écrit les forces de l’ordre.