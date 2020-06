Essonne : les parents de Lola, 16 ans, recherchent désespérément leur fille

Tous les jours au cours de ce séjour, l'adolescente appelle ses parents, elle leur dit que le stage est intense, mais que tout se passe bien. "La dernière fois que je lui ai parlé, c'était le 21 mai au soir. Elle m'a demandée comment nous allions, m'a dit de ne pas nous inquiéter pour elle". Quelques heures plus tard, Lola a quitté le haras de la Creuse, on ne sait à cette heure ni comment, ni avec qui.

"Nous sommes terriblement inquiets. A chaque fois que le téléphone sonne, on pense que c'est elle, ou quelqu'un qui sait où elle se trouve". Il faut qu'elle revienne, qu'elle donne des nouvelles". Depuis près de 15 jours maintenant, Myriam et son conjoint recherchent désespérément leur fille.

Le lendemain, le 22 mai, son portable a borné à Vitry-sur-Seine, puis dans le 12e arrondissement de Paris. Il a ensuite été coupé. "Quand on compose son numéro, on tombe directement sur la messagerie. Elle n'a aucun échange avec ses amis, ni à l'oral, ni à l'écrit. Elle a fermé ou changé ses profils sur les réseaux sociaux : Facebook, Snapchat, Tik Tok, tout. Elle n'a pas de carte bleue et avait très peu d'argent sur elle", poursuit Myriam.

Pourquoi la jeune fille s'est-elle volatilisée ainsi? "Il n'y a pas eu de dispute, de conflits avec nous. Elle n'avait pas de petit ami connu. Lola redoublait sa seconde, elle était dans un lycée de Dourdan et avait repris depuis peu les cours à distance. Notre fille est hyperactive. Elle était suivie, elle a fait plusieurs séjours à l'hôpital cette année, parfois d'une durée d'un mois. Elle prend des médicaments tous les jours normalement".

Myriam est convaincue que sa fille a été prise au piège des réseaux sociaux. "Lola a peut-être fait de mauvaises rencontres sur ces supports dévastateurs pour les jeunes et incontrôlables. Elle était très souvent sur son téléphone et ne supportait pas quand on limitait son temps d'utilisation. C'est une adolescente fragile, mais aussi rebelle et influençable".