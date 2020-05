Essonne : un gardien d'école attaque un policier à la hache le soir du déconfinement

L'hôte n'a visiblement pas apprécié, comme certains de ses convives, la consigne. Une femme présente s'est ainsi saisie de la gazeuse d'un policier avant qu'un autre invité ne la lui confisque. Le gardien d'école, lui, a pris une hache dans son appartement et a tenté de donner un coup à un policier qui, fort heureusement, est parvenu à l'esquiver. Pour calmer la situation, les fonctionnaires, brassards au bras, ont du sortir leur arme de service mais n'en n'ont pas fait usage. Après ces quelques minutes mouvementées, la soirée a été immédiatement interrompue et l'agresseur interpellé.

Mercredi 13 mai, à l'issue de sa garde à vue, le gardien d'école a comparu devant le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes pour les faits qui lui étaient reprochés. Après avoir indiqué avoir bu du "punch et des bières", il a déclaré selon Le Parisien, qui rapporte ses propos : "J'ai pété un plomb. En aucun cas je ne voulais faire du mal."

Le prévenu dont le casier judiciaire était jusqu'à présent vierge a été condamné à un an de prison ferme pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité" et placé sous mandat de dépôt. Il devra également verser 5 000 euros de dommages et intérêts au policier qui était visé et qui a eu ce jour là la peur de sa vie. "La lame est passée à quelques centimètres, j'ai même senti le coup de vent", a décrit la victime à l'audience selon nos confrères.

La femme qui s'était emparée de la gazeuse du fonctionnaire de police sera elle convoquée par la justice pour une ordonnance pénale délictuelle.