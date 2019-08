Essonne : un octogénaire en garde à vue après la mort d'une femme de 87 ans dans une maison de retraite

Toujours selon Le Parisien, l'homme tenant le coussin aurait passé la nuit dans la chambre de la victime, et les gendarmes l'auraient trouvé sur place à leur arrivée. Il a été interpellé mardi après-midi, le temps de réaliser les premières constatations et de recouper des témoignages, et placé en garde à vue. Le parquet a requis une expertise médicale et psychiatrique, l'homme ayant tenu des propos incohérents. L'aide-soignante a également été interpellée et placée en garde à vue, suspectée de non-assistance à personne en danger. Expérimentée, elle aurait assuré aux enquêteurs que la victime était encore en vie quand elle a quitté la chambre la veille.





Selon nos informations, les deux gardes à vue ont été levées mercredi dans l'attente des résultats de l'autopsie. La garde à vue de l'homme, lui aussi âgé de 87 ans, a été jugée incompatible avec son âge et son état de santé. Elle pourrait reprendre dans un cadre médicalisé. S'agissant de l'aide-soignante, la garde à vue pourrait également reprendre si les résultats de l'autopsie prouvaient une volonté de provoquer la mort.





"Toute l'équipe présente ses plus sincères condoléances à la famille de la résidente", a réagi un porte-parole de la maison de retraite de Maisse auprès de LCI. "Toute l'équipe est mobilisée aujourd'hui pour le bien-être et la sécurité de l'ensemble des résidents", a-t-il assuré. "Il y a une enquête en cours et nous ne pouvons pas faire d'autres déclarations." Une autopsie de la victime était attendue mercredi.