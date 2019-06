Etudiante retrouvée dans un coffre de voiture : le suspect mis en examen

Il était recherché depuis plusieurs semaines et un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre. Lundi, un peu plus de trois semaines après que Sandra B. , 23 ans, a été retrouvée morte ligotée et bâillonnée dans le coffre de sa voiture à Valenton (Val-de-Marne), un suspect s'est rendu à la police.





"L'individu est né en avril 1986 et est d'origine pakistanaise. Il s'est présenté au "36 Bastion", le siège de la police judiciaire parisienne", a indiqué ce mardi une source judiciaire à LCI confirmant une information d'Europe 1. Le suspect n’a pas été placé en garde à vue mais directement en rétention. Il a été présenté à un juge d'instruction mais a gardé le silence".





L'homme de 33 ans a été mis en examen ce mardi pour "arrestation, enlèvement, et séquestration suivi de mort commis en bande organisée", "modification de la scène de crime", et "recel de cadavre", a précisé le parquet de Créteil à LCI.