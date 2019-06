Eure : des jeunes tentent de prendre d'assaut un commissariat, le syndicat Alliance dénonce un acte d'une "violence inouïe"

La presse locale évoque plus d'une heure d’affrontements. Le commissariat de Val-de-Reuil-Louviers dans l'Eure a été pris pour cible par un groupe de jeunes dans la nuit de jeudi à vendredi, nécessitant le déploiement de renforts en urgence et le recours à des gaz lacrymogènes pour disperser les assaillants.





"Dans la nuit du 27 au 28 juin 2019 jusqu'à 04h00 du matin, une trentaine d'individus ont tenté de prendre d'assaut le commissariat de police", détaille le syndicat Alliance dans un communiqué, dénonçant "la violence inouïe" de l'attaque. Le syndicat affirme que "les effectifs présents, peu nombreux et renforcés en urgence" ont dû repousser "des assauts d'individus cagoulés et masqués auteurs de nombreux tirs de mortiers et de caillassages". Un affrontement qui se serait échelonné près de deux heures durant, selon le site d’information Actu.fr .