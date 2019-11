Eure : enquête sur des soupçons d'agressions sexuelles dans un foyer accueillant des personnes handicapées

La procureure d'Evreux Dominique Puechmaille a indiqué ce jeudi qu''une enquête préliminaire avait été ouverte pour agression sexuelle sur personnes vulnérables à la suite de deux signalements, de l'association les Papillons blancs qui gèrent le foyer de La Licorne à Pont-Audemer (Eure), et d'une famille, auprès du parquet d'Evreux".

Ces signalements mettent en cause un éducateur de ce foyer, chargé de s'occuper des résidents. "L'enquête ne fait que commencer. C'est un dossier assez compliqué, on a affaire à des personnes handicapées, et c'est donc compliqué de savoir ce qu'il s'est passé", a ajouté la procureure.