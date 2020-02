Eure-et-Loir : l'amant présumé du dentiste soupçonné d'être impliqué dans son meurtre

Le corps de la victime avait été retrouvé il y a une semaine jour pour jour, saucissonné et enveloppé dans une bâche, dans une chambre de sa maison à Coulombs (Eure-et-Loir). Ce lundi, la presse révèle qu'un suspect a été interpellé et placé en détention provisoire le week-end dernier.

L'individu mis en examen et âgé d'une trentaine d'années est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de ce dentiste de 53 ans, né à Buenos Aires et officiant dans l'Essonne. Le Parisien indique que les deux hommes entretenaient des relations sexuelles depuis peu de temps et précise que le meurtre aurait été commis au cours du week-end précédent la découverte du cadavre. Le procureur de la république de Chartres, Rémi Coutin qui a confirmé l'interpellation et la mise en examen d'un suspect à nos confrères, n'a pas souhaité donner davantage de détails sur cette "affaire complexe".