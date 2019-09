Eure : "jets d'œufs" et "pétards" devant le domicile de la mère d'Alexandre Benalla

Une vingtaine de personnes s'est regroupée dimanche vers 16 heures devant le domicile d'Alexandre Benalla dans la commune de Rugles dans l'Eure. "Les individus se sont retrouvés là-bas. Il y a eu des jets d'œufs et de pétards. Les gendarmes ont été alertés et à leur arrivée, deux personnes toujours présentes ont été interpellées et placées en garde à vue pour 'violences en réunion sans ITT'", indique une source proche du dossier à LCI confirmant une information de Paris Normandie.





La mère d'Alexandre Benalla a déposé plainte. Selon nos informations, les deux personnes placées en garde à vue ont elles été relâchées le soir même avant 22 heures. Elles attendaient les suites possibles qui pourraient être données.





LCI a pu recueillir le témoignage d'une des personnes interpellées qui nous confirme que le groupe d'individus constitués de Gilets jaunes et de "citoyens et citoyennes non-Gilet jaunes" ont profité de l'anniversaire d'Alexandre Benalla pour organiser ce rassemblement devant le domicile de sa mère. Le dimanche 8 septembre, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron fêtait ses 28 ans. "Nous nous sommes présentés avec des masques de Benalla, sauf moi qui suit toujours restée à visage découvert. Nous sommes restés un quart d'heure en tout. Trois œufs ont été lancés et nous avons allumé des fumigènes jaunes."