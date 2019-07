Eurockéennes de Belfort : deux plaintes déposées pendant le festival pour des faits de viol

Trois jours de musique réunissant des milliers de personnes venus faire la fête et... deux plaintes déposées pour viol. Alors que vient de s'achever le festival des Eurockéennes de Belfort, deux femmes se sont rendues chez les gendarmes du Territoire pour rapporter des agressions qu'elles auraient subies pendant le festival.





"La première procédure a conduit au placement en garde à vue de la personne mise en cause, à sa présentation samedi 6 juillet 2019 devant le parquet selon la procédure de comparution différée et à sa convocation devant le tribunal correctionnel au mois d'août, le temps d'obtenir retour de l'examen psychiatrique sollicité. Les faits retenus ont été qualifiés d'agression sexuelle, indique une source proche du dossier à LCI. La seconde procédure, initiée dans la nuit de samedi à dimanche, est toujours en cours et n'a donné lieu à aucune mesure de garde-à-vue".