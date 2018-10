Evasion de Redoine Faid : trois nouvelles interpellations ce lundi

Les trois hommes ont été interpellés en Ile-de-France par la PJ Versailles. Les deux premiers ont été placés en garde à vue. Le troisième - qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, a été placé en rétention judiciaire, le même régime que Rédoine Faid juste après son arrestation.





Ces arrestations sont la suite logique des interpellations de la semaine dernière Six personnes - en plus de Faid - avaient été interpellées, dont trois avec lui dans l'appartement: son frère Rachid Faïd, un de ses neveux et une jeune femme, sa logeuse présumée. Un autre neveu et deux autres complices ont également été interpellés dans l'Oise.