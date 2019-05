Deux détenus s'évadent de l'unité psychiatrique d'un hôpital de Montpellier

C'est la deuxième fois en quelques jours que des détenus de la prison de Villeneuve-lès-Maguelone s'évadent. La semaine dernière, un détenu a profité d'une "pause pipi" pendant son transfert vers le tribunal d'Alès dans le Gard, pour s'évader sans violence, indique l'AFP.





Quelque 120 gendarmes, dont des équipes cynophiles, et un hélicoptère ont été déployés sur place et quadrillent le secteur pour le retrouver, a constaté un correspondant de l'AFP. Aux abords du lieux de l'évasion, dans un lieu où la végétation est très dense, et dans les villages voisins, les forces de l'ordre multiplient les barrages et fouilles de véhicules. A ce jour, tous trois demeurent introuvables.