Explosion à Paris : qui était la touriste espagnole décédée rue de Trévise ?

Selon plusieurs médias espagnols dont la branche locale de ABC, la femme, en voyage à Paris avec son mari (ndlr: pas blessé dans l'explosion), se nommait Laura Sanz et était âgée de 36 ans. Mère de trois enfants, elle habitait à Burguillos, dans la banlieue de Tolède, dans la région de la Castille-La Manche. Elle travaillait au sein d'un supermarché dans le quartier de Santa Bárbara, également dans la banlieue de Tolède.





La maire de la ville, Milagros Tolón, a adressé ses condoléances sur Twitter ce samedi : "Consternée par la terrible nouvelle que nous avons reçue à la suite de la mort d’une habitante de Tolède dans l’explosion à Paris. J'ai pu parler à son mari et lui transmettre mes condoléances au nom de la ville de Tolède en tant que maire. Ma solidarité et mon soutien pour la famille et les amis."