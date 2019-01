Explosion à Paris : "Tout le monde était occupé à filmer et personne ne l’a aidée", déplore le père de la victime espagnole

L’hôpital, le père, qui s’est rendu à Paris aussi vite que possible dans la journée de samedi, en parle aussi longuement. Et déplore avoir dû errer, à cause du manque d’attention du personnel, durant une heure et demie avant de trouver le dépôt où se trouve le corps de sa fille. "Nous y sommes arrivés à cinq heures et demie, mais ils n’ont pas ouvert avant huit heures. Nous étions à la porte, en train d’attendre, il n'y avait même pas un endroit pour prendre un café", ajoute-t-il.