Explosion d'une cuve de chlore à Ajaccio : retour sur les faits

JT 20H - Quinze personnes ont été incommodées et des milliers d'autres confinées pendant plusieurs heures après l'explosion d'une cuve de chlore dans la station d'épuration des Sanguinaires à Ajaccio ce mercredi.

Une explosion a eu lieu dans la station d'épuration des Sanguinaires à Ajaccio. Dès l'alerte à la mi-journée, les pompiers ont immédiatement réagi et imposé une zone de confinement de cinq cents mètres. Les routes d'accès ont été fermées autour de la station, et toute la population a été priée de rester chez elle. Mais que sait-on des origines de cet incident ?



