Explosion rue de Trévise à Paris : 4 morts, ce que l'on sait

Trois personnes dont le pronostic vital était engagé sont déclarées décédées peu après les faits : armi elles figurent 2 pompiers : le 1re classe Nathanäel Josselin et le caporal-chef Simon Cartannaz, premiers intervenants dans l’immeuble où une fuite de gaz était suspectée. Âgés de de 27 et 28 ans, ils ont subi de plein fouet l’effet de blast.





Plus tard, une ressortissante espagnole a également succombé à ses blessures tandis que neuf personnes étaient dans une situation d'"urgence absolue" et 42 plus légèrement blessées. Parmi elles, figure un pompier qui "est resté enseveli durant deux heures environ" mais dont les jours n’étaient plus en danger samedi soir. La plupart des blessés souffrent "d’intoxications liées aux fumées, de brûlures, de fractures ou de blessures liées à la projection de matériaux", a commenté le commandant Eric Moulin de la BSPP.





Une quatrième victime a été retrouvée morte dans les décombres ce dimanche. Dans la matinée, les pompiers de Paris et le parquet avaient annoncé la disparition d'une jeune femme qui était toujours recherchée par les secours. Si cela reste encore à confirmer, le corps découvert ce dimanche pourrait être celui de cette personne disparue.