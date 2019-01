Explosion rue de Trévise à Paris : choc, émotion et interrogations deux jours après le drame

Un vaste périmètre est toujours en place et les cordons de sécurité "police nationale" empêchent véhicules, piétons et autres personnes de s'approcher des lieux du drame. "Seuls les habitants et personnes travaillant près du lieu de l'explosion peuvent passer", confie à LCI un policier sur place.





Certains rentrent et sortent de chez eux, quand les immeubles sont sécurisés, les autres vont juste récupérer des affaires. Car deux jours après l'explosion survenue dans une boulangerie du 6 rue Trévise dans le 9e arrondissement de Paris, beaucoup de questions se posent encore aujourd'hui. "Pourquoi un incendie s'est-il déclaré ? Pourquoi y avait-il une fuite de gaz ? Le réseau était-il vétuste ou non ? Quelqu'un a-t-il commis une faute? Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. On attend, et on tente de se remettre de nos émotions. Et ce n'est pas facile, croyez-moi", déclare Sophie, qui vit rue de Monthyon, à quelques mètres du lieu de l'explosion.