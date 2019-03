Explosion rue de Trévise à Paris : l'hypothèse d'une fuite de gaz

L'enquête doit déterminer "l’origine et la ou les causes du sinistre" et identifier d’éventuelles "fautes"" précise le quotidien. "Il leur appartiendra de faire apparaître l’ensemble des responsabilités mais on peut d’ores et déjà s’interroger sérieusement sur les manquements imputables à GRDF", évoque Me Olivier Morice, l'avocat de quatre parties civiles cité par le journal.